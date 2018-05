Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert Mueller a elaborat zeci de intrebari pe care sa i le adreseze presedintelui american, Donald Trump, in investigatia privind presupusele contacte cu Rusia in campania premergatoare scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016, afirma surse citate de New York Times.…

- Cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana.Din datele Eurostat, citate de Mediafax, in anul 2017, in Romania, au primit azil 655 de sirieni, reprezentand 49 la suta din totalul celor care…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat speranta ca unele state ale Uniunii Europene vor adopta individual masuri impotriva Rusiei ca raspuns la otravirea unui fost spion rus si a fiicei acestuia in Marea Britanie, intrucat la summitul european incheiat vineri 'interesele' diferite…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfasura intre 23 si 26 mai 2019, potrivit unei decizii adoptate marti, la Bruxelles, de ministrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene, reuniti in Consiliul Afaceri Generale (CAG). Reinnoirea Parlamentului European are loc…

- Comunitatea internaționala critica dur Rusia dupa incercarea de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal la inceputul lunii martie. Cele mai importante organizatii internationale din care Marea Britanie face parte au deplans atacul. In cadrul Uniunii Europene, presedintele Consiliului, Donald Tusk,…

- Puterea politica din Republica Moldova trebuie sa se dezvolte, iar partidele politice trebuie sa-și ridice ratingul singure, nu doar pe fonul popularitații Uniunii Europene, a Rusiei sau a Uniunii Eurasiatice. Declarația a fost facuta de Natalia Stercul, director de Programe…