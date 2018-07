Preşedintele Siriei cere "prezenţă militară rusă pe termen lung" şi ameninţă cu moartea Căştile Albe ”Fortele armate ruse sunt necesare echilibrului in regiunea noastra, cel putin in Orientul Mijlociu, pana cand evolueaza echilibrul politic mondial. Iar asta ar putea sa nu se intample, nu putem sti. Atat de importante si necesare sunt (fortele ruse)”, a declarat al-Assad intr-un intervu acordat presei ruse. Rusia si Siria au incheiat pe o perioada de 40 de ani acordul cu privire la baza militara de la Hmeimim, ceea ce arata ca relatia intre cele doua tari este pe termen lung, a subliniat el, scrie agentia rusa.



O intoarcere rapida a refugiatilor in Siria este principalul dosar aflat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

