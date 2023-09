Preşedintele Siriei, Bashar al-Assad, se află în China şi încearcă să iasă din izolarea diplomatică. De ce Damascul şi Beijingul sunt interesate să strângă legăturile Assad a sosit la bordul unui avion al companiei Air China pe o ceata densa, despre care presa de stat chineza a spus ca “a sporit atmosfera de mister”, intr-o aluzie la faptul ca liderul sirian a fost vazut rareori in afara tarii sale de la inceputul razboiului civil care a facut peste o jumatate de milion de victime. El urma sa participe la ceremonia de deschidere a Jocurilor Asiatice, alaturi de peste o duzina de demnitari straini, inainte de a conduce o delegatie siriana pentru intalniri in mai multe orase chineze, inclusiv un summit cu presedintele Xi Jinping. Assad se va intalni cu Xi vineri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane au reamintit ca un pact cu privire la armament dintre cele doua țari ar incalca diferite rezoluții ale Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Miercuri, Statele Unite au denunțat ca negocierile dintre Rusia și Coreea de Nord pentru achiziționarea de arme progreseaza…

- „Credem ca aceasta este cea mai mare - chiar daca ineficienta - si prolifica operatiune de influenta pe care am vazut-o pana acum”, a declarat seful diviziei globale de informatii privind amenintarile a gigantului american, conform unui raport publicat de Meta, citat de Reuters și Agerpres. Peste 7.700…

- Occidentul a fost luat in vizor de Rusia: Garantiile de securitate pentru Ucraina ar putea inrautati situatiaKremlinul a reactionat la eventualitatea unor negocieri intre Kiev si tari occidentale cu privire la posibile garantii de securitate din partea Occidentului pentru Ucraina, avertizand asupra…

- Guvernul Germaniei nu este de acord cu posibilitatea integrarii automate a Ucrainei in NATO nici macar dupa incheierea razboiului izbucnit prin invazia militara rusa, afirma oficiali de la Berlin, sub protectia anonimatului. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, insista, in pofida avertismentelor…

- Liderii NATO se reunesc marți, 11 iulie, in capitala Lituaniei la summitul anual al blocului militar, unde vor incerca sa depaseasca diviziunile cu privire drumul Ucrainei catre aderarea la alianța, relateaza Reuters.Discuțiile care vor avea loc marți și miercuri la Vilnius vor fi dominate de urmarile…

- In prezent, modelele Clasa C, Clasa E, Clasa S și cele din familia EQ, comercializate in Statele Unite ale Americii și Canada, pot fi comandate alaturi de o funcție automata de schimbare a benzii de rulare, sau ALC pe scurt. Acum, constructorul din Stuttgart vrea sa introduca aceasta funcție și in Europa.…

- Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE) a adoptat marti - la cea de-a 30-a sesiune anuala desfasurata in Vancouver (Canada) intre 30 iunie-4 iulie - o rezolutie pe tema situatiei din Republica Moldova in care, in premiera, delegatii au invitat pentru prima…