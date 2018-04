Stiri pe aceeasi tema

- Ofensiva desfasurata de Statele Unite, Marea Britanie si Franta impotriva regimului Bashar al-Assad a constat in trei atacuri asupra unor obiective utilizate pentru producerea si depozitarea armelor chimice, transmite Pentagonul.

- Imbracat la costum și purtand in mana dreapta servieta, Bashar al-Assad intra in Palatul Prezidențial și pașește pe holurile incarcate cu marmura. Inregistrarea video are doar 6 secunde și a fost postata pe contul de Twitter al Președinției Siriei, cu mesajul ”Este o zi a rezistenței”. Articolul…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri seara, la ora locala 21.00 (sambata la ora 04.00, ora Romaniei) intr-un discurs susținut la Casa Alba (video jos), o operațiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franța și Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad pe care il acuza…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat o operatiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franta si Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad, pe care il acuza de un atac chimic in Douma, care a ucis cel putin 60 de persoane, scrie AFP. 8:37 Iranul, principalul…

- SUA, Marea Britanie si Franta au lansat, în aceasta dimineata, un atac cu rachete de croaziera în Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic de saptamâna trecuta.

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sambata dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc, anunța mediafax.ro

- Imagini cu bombardamentul ordonat de Donald Trump in Siria au fost postate pe retelele sociale. SUA, Marea Britanie si Franta au lansat, sambata dimineata, un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului…

- SUA sustin ca „toate optiunile sunt pe masa” ca raspuns la atacul cu arme chimice din Siria, in timp ce liderii tarilor din vest inca delibereaza privind un eventual raspuns militar, scrie BBC. Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca nu a fost luata inca o decizie finala privind…