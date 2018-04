Stiri pe aceeasi tema

- Siria a inapoiat joi Frantei Marea Cruce (cel mai inalt grad) a Legiunii de Onoare, ce i-a fost acordata de statul francez, in 2001, presedintelui sirian Bashar al-Assad, care acum spune ca "nu se simte onorat" de distinctie, transmite EFE.Franta a initiat o procedura de retragere a Legiunii…

- Consiliul de Securitate al ONU se reunește sambata la ora 15.00 GMT, la cererea Rusiei, dupa atacurile aeriene ale Statelor Unite, Franței și Regatului Unit impotriva regimului lui Bashar al-Assad din Siria, relateaza AFP.

- Dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat ca țara sa are dovada ca regimul condus de Bashar al-Assad a folosit arme chimice in Douma, oraș controlat de rebeli, secretarul american al apararii, James Mattis, a facut un pas in spate.

- Presedintele Siriei, Bashar al-Assad, a declarat, joi, ca orice potentiala actiune a statelor occidentale in Siria va amplifica instabilitatea regionala, in contextul amenintarilor lansate de presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul de stiri Ynet.

- Franta are dovada ca guvernul sirian a folosit arme chimice saptamana trecuta in orasul controlat de rebeli Douma, langa Damasc, a dat asigurari joi presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unui interviu televizat, relateaza AFP si dpa. 'Avem dovada ca saptamana trecuta....au…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, scrie digi24.ro.