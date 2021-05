Stiri pe aceeasi tema

- Azi a inceput in mai multe centre ale Ministerului Apararii Naționale maratonul de vaccinare, care consta in imunizari care se fac non-stop in perioada 4-11 mai. Conform MApN, campania se desfașoara in centrele de vaccinare organizate de catre Spitalul Universitar de Urgența Militar Central din București…

