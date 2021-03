Stiri pe aceeasi tema

- Campania este initiata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor."Presedintele Klaus Iohannis va discuta cu autoritatile centrale si locale prezente la eveniment despre masurile care vor fi luate pentru a accelera campania de impadurire pe terenuri degradate si nisipoase, o componenta importanta a…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri, de la ora 12.00, in orasul Dabuleni, judetul Dolj, la prima actiune din cadrul campaniei de impadurire in zona desertificata din sudul Romaniei, care este initiata de Ministerul Mediului, a transmis Administratia Prezidentiala. La eveniment va fi prezent…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Citu si mai multi membri ai Guvernului participa miercuri la prima actiune din cadrul campaniei de impadurire, in localitatea Dabuleni, judetul Dolj.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa miercuri, 24 martie 2021, in orasul Dabuleni, judetul…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, in orasul Dabuleni din judetul Dolj, la prima actiune din cadrul campaniei de impadurire in zona desertificata din sudul Romaniei, anunta Administratia Prezidentiala. Campania este initiata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. "Presedintele…

- Restaurarea și managementul sustenabil al padurilor ne ajuta sa raspundem schimbarilor climatice și sa protejam biodiversitatea, padurile adapostind 80% din biodiversitatea terestra.Președintele Klaus Iohannis va discuta cu autoritațile centrale și locale prezente la eveniment despre masurile care vor…

- In plin scandal privind carantinarea, președintele Klaus Iohannis și-a gasit de lucru. Participa, miercuri, in orașul Dabuleni, județul Dolj, la o acțiune din cadrul campaniei de impadurire. „Președintele Klaus Iohannis va participa miercuri, 24 martie 2021, in orașul Dabuleni, județul Dolj, la prima…

- Președintele Klaus Iohannis participa, miercuri, in orașul Dabuleni, județul Dolj, la prima acțiune din cadrul campaniei de impadurire in zona deșertificata din sudul Romaniei, care este inițiata de Ministerul Mediului, anunța Administrația Prezidențiala. „Președintele Klaus Iohannis va participa…

- Un semnal de alarma a venit din partea Ministerului Mediului care a lansat ieri proiectul Vinerea Verde. Inițiatorii iși propun ca cel puțin unul din patru angajați ai fiecarei instituții publice din Romania sa vina la locul de munca altfel decat cu autoturismul personal. Ca sa ofere un exemplu, ministrul…