- Finlanda trebuie sa solicite aderarea la alianța militara NATO „fara intarziere”, au declarat, joi, președintele Finlandei, Sauli Niinisto, și prim-ministrul acestei țari, Sanna Marin.Aceste declarații reprezinta o schimbare majora de politica a Finlandei, provocata de invadarea Ucrainei de catre Rusia,…

- Finlanda trebuie sa solicite aderarea la alianța militara NATO „fara intarziere”, au declarat, joi, președintele finlandez Sauli Niinisto și premierul Sanna Marin, o schimbare majora de politica declanșata de invazia Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. „Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere…

- Finlanda ar urma sa isi anunte joi oficial decizia de a cere sa fie admisa in NATO, iar o cerere similara este asteptata in viitorul apropiat si din partea Suediei, relateaza The Guardian care citeaza diplomați și oficiali. Este așteptat ca Finlanda și Suedia sa primeasca rapid calitatea de membru,…

- Aderarea la NATO este cea mai buna optiune pentru Finlanda pentru a-si garanta securitatea nationala, a apreciat marti comisia de aparare din Parlament, inainte de decizia Finlandei din zilele urmatoare de a-si depune sau nu candidatura pentru intrarea in Alianta Nord-Atlantica. Apartenenta Finlandei…

- Finlanda, tara nealiniata, dar membra a Uniunii Europene, a anuntat luni ca a luat decizia 'istorica' de a trimite arme si munitii Ucrainei ca urmare a invadarii acestei tari de catre Rusia, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…