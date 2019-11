Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bolivian Evo Morales a anuntat duminica convocarea de noi alegeri generale, dupa ce Organizatia Statelor Americane (OEA) a recomandat repetarea scrutinului care l-a dat castigator pe 20 octombrie, potrivit NEWS.ro.Morales a asigurat, intr-o scurta interventie, ca noile alegeri vor avea…

- Președintele PNL Dolj, Ștefan Stoica, a reacționat dur la acuzatiile aduse liberalilor de Lia Olguța Vasilescu. Aceasta a scris pe pagina sa de facebook ca liberali au distribuit ulei alegatorilor, la Bechet. Ea a susținut ca ar fi pus un copil sa faca tot acest intreg demers de campanie. „Olguța Vasilescu…

- Tribunal Suprem Electoral (TSE) din Bolivia a validat rezultatele alegerilor de duminica, sustinând oficial ca candidatul Evo Morales a câstigat cursa prezidentiala cu 47,08% din voturi, în timp ce adversarul sau direct, Carlos Mesa, a obtinut 36,51%, informeaza agentia de presa de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca Dan Nica, noua propunere prezentata de premierul Viorica Dancila pentru postul de comisar european, este "iar o bataie de joc, nu are nici cea mai mica...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus vineri, la Constanta, ca in turul doi al alegerilor prezidentiale vor intra el si candidatul PMP, Theodor Paleologu, fiind astfel vorba de un tur de scrutin "minunat", cum tara noastra nu a mai avut."Eu cred ca vom intra in turul doi Paleologu si cu…

- PSD a înființat o comisie parlamentara care sa instrumenteze posibila fraudare a alegerilor din 26 mai. Președintele INS a spulberat speranțele social-democraților și a declarat ca au existat unele inadvertente în procesul de centralizare a

- Momentul cel mai asteptat al acestui final de an este campania si votul pentru alegerile prezidentiale, un proces complex, care se va incheia pe 24 noiembrie. Saptamana aceasta vor fi alesi membrii si, dintre ei, presedintele Biroului Electoral Central, iar timp de inca o luna se mai pot depune candidaturi…

- Noul antrenor al FCSB-ului, Bogdan Argeș Vintila, a declarat, duminica, in urma infrangerii suferite in fața echipei Gaz Metan Mediaș, cu scorul de 4-0, ca, in ciuda performanței echipei sale, este increzator ca FCSB va reveni.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea Diaconu la un pas sa intre…