Presedintele sesizeaza Comisia de la Venetia pe Legile Justitiei: Ce urmeaza si care sunt consecintele posibile Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca era previzibil ca presedintele Klaus Iohannis va sesiza CCR privind legile justitiei si a aratat ca sesizarea trebuie motivata. El a adaugat ca seful statului are competenta de a sesiza Curtea Constitutionala si a negat ca s-ar rescrie Legea…

- Sebastian Ghita pare decis sa nu renunte la demersul sau impotriva Laurei Codruta Kovesi si impotriva lui Florian Coldea. Dupa o serie de dezvaluiri si acuzatii lansate la Romania TV in ultima perioada, Ghita a sesizat si Comisia SRI din Parlament."Am avut ieri dupa-amiaza o discuție cu domnul…

- UPDATE: Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luni, sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. „Parlamentul nu poate sa dea legi cu caracter individual care sa produca efecte pentru o singura persoana…

- Intr-un moment in care atacurile cibernetice se intensifica la nivel mondial, producand efecte diverse si grave atat in sectorul public, cat si in cel privat, Romania nu are o Lege a Securitatii Cibernetice, atat din cauza interminabilelor dispute intre politicieni, cat si a suspiciunii izvorate in…

- Doua treimi dintre intreprinzatorii mici si mijlocii din Romania nu au renegociat salariile angajatilor inainte de 1 ianuarie 2018, cand contributiile sociale au trecut in sarcina angajatului, de teama ca legislatia se va modifica din nou, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru…

- Daca OUG 13 a fost o palma, acum avem de-a face cu o agresiune cu mult mai grava cu pumnii si picioarele asupra justitiei care trebuie pusa la pamant. De la un punct incolo nu se mai contorizeaza numarul pumnilor si al picioarelor, oamenii nu mai stiu daca e vorba de 5 sau 10 articole, incepe un haos,…