Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat in favoarea unei participari a tarilor occidentale la viitorul summit al G20, preconizat sa aiba loc in noiembrie in Indonezia, in pofida prezentei probabile a presedintelui rus Vladimir Putin si a razboiului dus de Rusia in Ucraina, potrivit…

- Emmanuel Macron va vizita trupele franceze staționate in Romania marți, iar apoi se va deplasa pentru o vizita oficiala in Republica Moldova miercuri, a anunțat vineri Palatul Elysee intr-un comunicat de presa in care confirma turneul extern al președintelui francez, potrivit Reuters . Joi, surse oficiale…

- Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse, a fost nevoit sa iși anuleze o vizita de doua zile in Serbia, planificata mai demult, dupa ce trei tari care se invecineaza cu teritoriul sarb au decis sa-si inchida spatiul aerian, informeaza agentia de presa Interfax, preluata luni de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Alianta Nord-Atlantica “nu a observat nicio schimbare” in strategia nucleara a Moscovei, insa a avertizat ca trebuie sa ne pregatim pentru “si mai multe distrugeri masive” comise de Rusia in razboiul din Ucraina si a pledat pentru “intensificarea”…

- Consilierul prezidential ucrainean, Oleksii Arestovici, a oferit pentru prima oara un termen estimativ de incetare a razboiul izbucnit in Ucraina. Deși multa lume crede ca 9 mai poate fi data vizata de Vladimir Putin pentru a caștiga Donbasul, dar și alte regiuni din estul Ucrainei, oficialul susține…

- Volodimir Zelenski a vorbit despre razboiul din Ucraina, dar și despre modul in care planurile Rusiei s-ar putea extinde și in alte țari. Acesta susține ca Moscova a planuit de mult invazia Ucrainei, iar acest lucru a fost confirmat de modul in care armata rusa gestioneaza situația acum. „Astazi, cu…

- Pe turnurile rafinariei Lukoil din Ploiesti au fost proiectate chipul lui Vladimir Putin si mai multe mesaje anti-razboi. Ineditul protest a avut loc in noaptea de miercuri 20/21 aprilie si a fost organizat de Greenpeace care, prin acest demers, vrea sa atraga atentia ca Europa finanteaza razboiul lui…

- Agenția de știri rusa de stat Ria Novosti cere deschis o mobilizare generala in Federația Rusa intrucat luptele din Ucraina se lungesc, „iar Occidentul depune acum toate eforturile pentru a se asigura ca conflictul dureaza cat mai mult posibil, pompand Ucraina cu arme și incurajand-o din punct de vedere…