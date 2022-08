Stiri pe aceeasi tema

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca este "urgent" ca o "inspectie" a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa aiba loc la centrala nucleara de la Zaporojie, in Ucraina, aflata sub control rusesc si unde loviturile de care cele doua parti se acuza reciproc…

Minoritatea sarba din Kosovo a inlaturat luni baricadele ridicate in nordul teritoriului dupa amanarea de catre Pristina a masurilor pe care ea le considera ofensatoare, ultimul puseu de tensiuni din fosta provincie sarba, relateaza France Presse.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat miercuri ca este de preferat ca tarile partenere din Africa sa fie ajutate sa-si amelioreze capacitatile de securitate in loc sa fie desfasurate ''ample operatiuni militare'' pentru a face fata instabilitatii cu care s-ar putea confrunta aceste…

Se asteapta ca, in cursul zilei de astazi, Comisia Europeana sa se pronunte in favoarea acordarii statutului de candidat la UE atat Ucrainei, cat si Republicii Moldova, informeaza DPA.O recomandare in acest sens pentru guvernele celor 27 de state membre ale UE urmeaza sa fie aprobata vineri, in cadrul…

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca membrii alianței vor continua sa furnizeze Ucrainei arme grele și sisteme cu raza lunga de acțiune și ca se așteapta ca aceștia sa convina asupra unui nou pachet de asistența pentru Kiev la summitul NATO. „Aliații s-au angajat sa continue sa…

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat miercuri ca presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este invitat sa ia parte la summitul liderilor Aliantei, ce va avea loc la sfarsitul lunii iunie la Madrid, informeaza DPA, conform AGERPRES.

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a calificat duminica drept legitime preocuparile de securitate formulate de Turcia in legatura cu opozitia sa fata de aderarea Finlandei si Suediei la alianta militara, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

Presedintele Serbiei, Aleksandr Vucici, a respins vineri dupa-amiaza, in cursul intalnirii cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, cererile acestuia de a recunoaste independenta Kosovo si a aplica sanctiuni Rusiei.