Preşedintele Serbiei sugerează o variantă de compromis cu Kosovo Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a sugerat joi ca este pregatit pentru un compromis in definirea frontierelor Serbiei cu Kosovo, cu scopul de pune capat unui indelungat conflict si in contextul in care normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina este o conditie cheie pentru primirea Serbiei in blocul comunitar, informeaza agentia Reuters. 'Este nevoie de doi pentru un tangou', a afirmat Vucic, referindu-se la negocierile dintre Belgrad si Pristina mediate de UE. Cei mai multi dintre sarbii kosovari, mai ales cei din partea de nord a Kosovo, unde sunt majoritari, se impotrivesc… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

