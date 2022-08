Stiri pe aceeasi tema

Serbia si Kosovo 'nu au ajuns la un acord' joi la Bruxelles pentru aplanarea tensiunilor interetnice dintre ele, insa 'discutiile vor continua in zilele urmatoare', a anuntat seful diplomatiei UE, Josep Borrell, dupa o reuniune de criza cu presedintele sarb Aleksandar Vucic si cu prim-ministrul kosovar…

NATO iși va suplimenta forța de menținere a pacii din Kosovo daca va avea loc o escaladare a tensiunilor cu Serbia vecina, a declarat miercuri șeful alianței, in ajunul discuțiilor facilitate de UE intre vecinii din Balcanii de Vest.

Președintele sarb Aleksandar Vucic a comentat informațiile privind presupusa construcție a unei baze militare rusești in Serbia.

Forta NATO din Kosovo (KFOR) este 'pregatita sa intervina daca stabilitatea este amenintata ' de tulburarile de la frontiera cu Serbia, a avertizat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa o discutie cu presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza France Presse.…

Liderii de la Pristina ii provoaca pe sarbi la un scenariu militar, iar președintele Aleksandar Vucic a spus clar ca nu va permite ca evenimentele din 2004 sa se repete, a adaugat Aleksandar Botsan-Kharchenko, Ambasadorul Rusiei in Serbia.

Premierul albanez Edi Rama i-a cerut președintelui sarb Aleksandar Vucic sa nu dea „nicio justificare anumitor grupuri din nordul Kosovo", informeaza Reporter.

Autoritatile de la Zagreb nu i-au permis duminica presedintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, sa faca o vizita privata la lagarul de la Jasenovac, cunoscut ca "Auschwitzul croat", relateaza AFP și Agerpres.

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a acuzat sambata Occidentul ca desfasoara o "politica criminala" in Balcani - indeosebi in Bosnia-Hertegovina (BiH) si Kosovo -, inaintea unei vizite in Serbia pe care urmeaza sa o desfasoare marti, transmite EFE, informeaza Agerpres.