- Președintele Serbiei Aleksandar Vucic crede ca in spatele revoltelor din Kazahstan s-ar afla servicii secrete straine. Vucic a declarat joi ca se teme ca evenimentele dramatice din statul care se invecineaza cu Rusia s-ar putea repeta și in Serbia cu ajutorul „oligarhilor” locali care ii contesta victoria…

- Fortele de ordine kazahe au avertizat manifestantii adunati in Piata Republicii din Almati sa se disperseze, dupa care au deschis focul; conform relatarilor martorilor, exista raniti si dinspre piata se aud impuscaturi si explozii puternice, transmite agentia rusa TASS, informeaza AGERPRES . ”Toata…

- Parasutistii rusi au sosit in Kazahstan in cadrul unei misiuni de „mentinere a pacii” conduse de Rusia dupa ce presedintele tarii Kassim-Jomart Tokaev a cerut ajutorul Organizatiei Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC) din care fac parte Rusia si foste republici sovietice pentru a calma protestele…

- Președintele kazah a cerut ajutor Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO), condusa de Rusia, pe fondul tulburarilor violente care au pus stapanire pe țara asiatica, susținand ca „teroriștii” au pus stapanire pe obiectivele strategice din intreaga țara. Din CSTO fac parte Rusia,…