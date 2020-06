Președintele Serbiei se declară convins că țara sa va adera la UE până în 2026 Presedintele sârb Aleksandar Vucic s-a declarat convins vineri ca tara sa va deveni membru deplin al Uniunii Europene pâna în 2026, în urma unei întâlniri cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Agerpres citând agenția DPA.



Dupa întrevederea care a avut loc vineri la Bruxelles, Vucic a afirmat pentru mass-media sârbe ca ramâne optimist în legatura cu aderarea Serbiei la UE.



&"Nu vreau sa vorbesc despre detalii, dar sunt multumit cu toate detaliile prin care am trecut&", a spus el.



"Sunt…

Sursa articol: hotnews.ro

