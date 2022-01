Stiri pe aceeasi tema

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat presei naționale ca a vorbit cu Novak Djokovic dupa decizia Curții și ca l-a sprijinit. El de asemenea a acuzat autoritațile australiene ca l-au maltratat pe tenismen timp de 11 zile.

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat pentru BBC ca Novak Djokovic a fost “torturat si chinuit” de guvernul australian si “tratat ca un criminal in serie”. Potrivit lui Vucic, decizia luata duminica de magistrații australieni ar fi putut fi luata de acum 10 zile si ca “nu are nicio indoiala”…

- Val de revolte dupa decizia luata de judecatori in cazul lui Novak Djokovic. Aleksandar Vucic, presedintele Serbiei , a avut o reacție dura fața de verdictul dat de judecatorii australieni, de a da dreptate guvernanților in ceea ce privește anularea vizei tenismenului. Liderul de la Belgrad a precizat…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat presei sârbe ca a vorbit cu Novak Djokovic dupa decizia instanței și ca i-a oferit sprijin, scrie publicația The Age."I-am spus ca abia aștept sa vina în Serbia, sa se întoarca în țara sa, sa fie acolo unde este…

- Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, iși apara conaționalul și spune ca Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP) e abuzat in Australia. Sarbului i-a fost anulata din nou viza, șansele de a juca la Australian Open diminuandu-se considerabil in urma evenimentelor de astazi. Vineri, Vucic a publicat…

- Abul Rizvi, fost secretar adjunct al Departamentului de Imigrare din Australia, a explicat la televiziunea ABC ce crede ca se va întâmpla în continuare dupa ce viza lui Novak Djokovic a fost anulata iar, inclusiv readucerea jucatorului în detenție, scrie Guardian. ”Decizia…

- CTP, atac la verdictul instanței in privința lui Novak Djokovic. Liderul ATP a vrut sa intra in Australia, in vederea participarii la Australian Open, pe baza unei scutiri medicale ce atesta ca a trecut prin Covid-19 in ultimele 6 luni. Autoritațile australiene n-au fost de acord cu documentele prezentate…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, l-a criticat pe ambasadorul american la Belgrad, Anthony Godfrey, spunand ca este „nepotrivit” ca un ambasador al SUA sa faca aprecieri despre achizițiile militare ale țarii. In plus, el s-a aratat deranjat și de faptul ca SUA au livrat echipament militar Croației,…