Stiri pe aceeasi tema

- Suparare mare la Moscova dupa vizita liderului sarb la Washington. Un oficial de rang inalt din Serbia a lansat o serie de critici la adresa Moscovei dupa ce purtatoarea de cuvant al Ministerul rus de Externe a ironizat participarea presedintelui sarb la ceremonia de la Casa Alba cu ocazia discutiilor…

- Serbia si Kosovo isi reiau joi la Bruxelles dialogul, intrerupt de luni de zile, insa drumul catre o normalizare a relatiilor lor este plin de obstacole, relateaza AFP, potrivit news.ro.Acest conflict - vechi de peste 20 de ani, de nerezolvat dupa ultimele razboaie care au devastat fosta Iugoslavie…

- Serbia si Kosovo isi reiau joi dialogul la Bruxelles dupa luni de intreruperi si crize repetate, insa drumul catre normalizarea relatiilor lor este plin de obstacole, noteaza France Presse. Vechi de peste doua decenii, greu de rezolvat de la ultimele razboaie care au destramat fosta Iugoslavie (1998-1999),…

- Serbia si Kosovo vor relua dialogul in aceasta saptamana, printr-un summit virtual care va avea loc vineri, urmat de o intalnire intre presedintele sarb Aleksandar Vucic si prim-ministrul kosovar Avdullah Hoti, duminica, la Bruxelles, sub egida Uniunii Europene, Frantei si Germaniei, transmite AFP.…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci a acuzat vineri justitia internationala ca "rescrie istoria" dupa punerea sa sub acuzare la Haga de procurorii speciali pentru crime de razboi comise in timpul conflictului cu Serbia, relateaza AFP. Thaci a anuntat pe Facebook ca a ajuns cu avionul la Tirana pe drumul…

- Analist de politici publice la Expert Forum, un think tank din București, și activist civic, Sorin Ionița este una dintre vocile respectate din societatea civila romaneasca. In paralel, Sorin Ionița lucreaza in consultanța pe reforma administrativa și dezvoltare in țari din Balcani și fosta URSS. De…

- Emisarul american pentru Serbia si Kosovo, Richard Grenell, a declarat luni ca Belgradul si Pristina au acceptat o intalnire la Casa Alba pentru a incerca relansarea dialogului blocat de peste un an, noteaza AFP. Reuniunea a fost anuntata pe Twitter de Richard Grenell, emisarul numit de presedintele…

- Serbia doreste sa continue sa aiba relatii echilibrate cu Occidentul, Rusia si China, in timp ce incearca sa adere la Uniunea Europeana si sa ajunga la o rezolvare a problemei legate de Kosovo, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-un interviu acordat joi Reuters inaintea alegerilor…