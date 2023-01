Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a cerut Rusiei sa inceteze sa mai recruteze sarbi pentru a lupta alaturi de mercenarii Grupului Wagner in Ucraina, relateaza The Guardian. Vucic a criticat site-urile și grupurile de socializare rusești pentru ca au publicat anunțuri in limba sarba in care grupul…

- Rusia „ii recunoaște pe eroii care servesc in forțele armate”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citandu-i in mod special pe „cei din grupul paramilitar Wagner”. „O manipulare”. Kremlinul a negat, luni, orice tensiuni intre armata rusa și grupul paramilitar Wagner, ale carui…

- Fondatorul grupului paramilitar Wagner, Evgeni Prigojin, a declarat sambata ca doreste ca fortele sale si armata rusa sa captureze micul oras Bahmut din estul Ucrainei, deoarece acolo sunt „orase subterane”, unde pot sta trupe si tancuri, reateaza Reuters. Efortul rusesc de peste cinci luni de a incerca…

- Presedintele Vladimir Putin a promis, miercuri, ca Rusia isi va atinge toate obiectivele campaniei sale militare in Ucraina si ca fortele armate vor primi tot ceea ce le este necesar in acest scop, transmite agenția Reuters citata de Agerpres. Intr-un discurs la o reuniune de bilant cu responsabilii…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a facut apel la parți sa "gaseasca o soluție" pentru a pune capat razboiului. Vucic a comentat evoluția razboiul dintre Ucraina și Rusia și a declarat ca "nu se va incheia in curand", declarația sa despre faptul ca rușii „lupta mai bine” fiind catalogata de presa…

- „Occidentul a facut cațiva pași catre escaladare și incearca mereu sa escaladeze. Nu e nimic nou acolo. Ei alimenteaza razboiul din Ucraina, organizeaza politicieni in jurul Taiwanului, destabilizand piețele mondiale de alimente și energie”, acestea sunt cuvintele liderului de la Kremlin rostite in…