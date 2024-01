Presedintele sarb Aleksandar Vucic a promis sambata miliarde de euro in investitii pentru tara sa pana in 2027, la o luna dupa victoria sa in alegeri, inca contestata de opozitia care a sesizat Curtea Constitutionala, informeaza AFP, citat de Agerpres.

"Am lucrat luni de zile pentru a elabora acest plan care contureaza ceea ce vom face pentru Serbia in urmatorii patru ani", a declarat presedintele Vucic intr-o alocutiune de aproximativ doua ore la televiziunea de stat (RTS).

Pentru a atinge aceste ambitii, Serbia va trebui sa "mentina pacea" si sa transmita un mesaj clar ca "ramane pe…