Stiri pe aceeasi tema

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, care a discutat miercuri seara la Raska cu sarbii din nordul Kosovo, a transmis ca de joi dimineața se va incepe inlaturarea baricadelor, anunța Rador.

Sarbii din nordul Kosovo, care blocheaza drumurile de 19 zile in semn de protest fața de arestarea unui fost polițist, vor incepe sa indeparteze baricadele joi dimineața, a declarat miercuri seara președintele sarb, Aleksandar Vucic, anunța Rador.

Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, și șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, au discutat sambata, prin videoconferinta, cu echipele de comanda ale structurilor Armatei Romaniei dislocate in misiuni externe in Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Kosovo și Polonia.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, va desfasura, duminica, la ora 19:00, o reuniune de urgența a Consiliului Național de Securitate in legatura cu agravarea situației din nordul Kosovo, a anuntat, duminica, televiziunea naționala sarba RTS, relateaza Rador.

Serbia vrea sa importe gaz natural si electricitate din Azerbaidjan si sa se alature unui mare proiect european de transport de electricitate printr-un cablu submarin in Marea Neagra care sa uneasca Azerbaidjan si Georgia cu Romania si Ungaria, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandar Vucic

Ministrul Apararii din Serbia susține ca armata sarba e gata sa intervina in Kosovo, in cazul in care președintele o cere. Ministrul Milos Vucevic subliniaza ca situația din Kosovo și Metohia este extrem de tensionata. Uniunea Europeana a și organizat luni o reuniune de urgenta cu presedintele sarb

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, și premierul Kosovo, Albin Kurti, participa la Bruxelles la o intalnire la nivel inalt a dialogului Belgrad-Pristina, mediat de Uniunea Europeana, scrie Rador.

Presedintele sarb Aleksandar Vucic s-a declarat socat de o declaratie a sefului diplomatiei UE, Josep Borrell, in problema placutelor de inmatriculare folosite in Kosovo si a anuntat ca in zilele urmatoare va tine un discurs legat de presiunile asupra Serbiei si deciziile Belgradului privind masurile