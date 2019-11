Preşedintele Serbiei denunţă acţiuni ale spionajului rus Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a confirmat joi ca membri ai serviciilor ruse de informatii au abordat din 2017 mai multi responsabili militari sarbi, unul dintre acestia inmanand "de trei ori" bani lor surselor sale, relateaza AFP.



Seful statului sarb s-a adresat presei la finalul unei reuniuni a Consiliului de Securitate Nationala, convocata dupa difuzarea in presa locala a unei inregistrari video punand in cauza in ofiter rus.



Acesta din urma a fost filmat la Zemun, la periferia Belgradului, in timp ce inmana unui barbat o punga de plastic cu un plic continand…

Sursa articol: agerpres.ro

