- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a confirmat joi ca membri ai serviciilor ruse de informatii au abordat din 2017 mai multi responsabili militari sarbi, unul dintre acestia inmanand "de trei ori" bani lor surselor sale, relateaza AFP. Seful statului sarb s-a adresat presei la finalul…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a dat ordin Agentiei de Securitate Militare a Serbiei (VBA) sa ancheteze un posibil caz de spionaj, dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare in care un diplomat rus inmaneaza o suma de bani unui inalt responsabil sarb, a anuntat miercuri sefa guvernului Ana…

- Kremlinul are incredere ca acordarea de catre presedintele Vladimir Putin a „Ordinului Prieteniei” bulgarului Nikolai Malinov, liderul unui ONG si care a fost recent pus sub acuzare de Sofia pentru spionaj in favoarea Rusiei, nu va duce la persecutarea acestuia, scrie agentia TASS.

- Dupa o conferinta recenta a serviciilor externe de securitate si agentiilor guvernamentale, seful Serviciului de Securitate al Rusiei, FSB, a facut un anunt suprinzator, potrivit caruia Rusia si Statele Unite au realuat cooperarea pe probleme de securitate cibernetica.

- Tanara rusoaica in varsta de 30 de ani a fost arestata in iulie 2018 si in aprilie anul acesta a primit o condamnare de 18 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a fost acuzata de ''complot'' in vederea ''promovarii intereselor Rusiei', scrie Agerpres'. Maria Butina este primul cetatean…

- Moscova a trimis prima divizie de sisteme de aparare antiracheta S-400 la Belgrad pentru a participa la exerciții militare comune, conform declarațiilor ministrului rus de Aparare, Serghei Șoigu, citat de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ministrul de Aparare al Rusiei a transmis…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, strangandu-i mana președintelui Chinei Xi Jinping (foto: Foreign Policy/ KENZABURO FUKUHARA/POOL/KYODONEWS) „Cu chinezii, se stie ca au o regula oficiala de a nu se imbratisa sau saruta cu oaspetii lor. Presedintele Xi Jinping, insa, ma imbratiseaza calduros de…

- Procuratura bulgara l-a acuzat marti pe seful unei organizatii neguvernamentale de spionaj in favoarea Rusiei, relateaza Reuters si BTA. Potrivit procurorilor, Nikolai Malinov, directorul Miscarii nationale rusofile, a lucrat pentru Rusia in cadrul unei scheme care viza indepartarea Bulgariei de…