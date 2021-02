Președintele Serbiei consideră că autostrada dintre Timișoara și Belgrad e un proiect de cea mai mare importanță Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, și noul ambasador al Romaniei in Serbia, Silvia Davidoiu, care și-a prezentat acreditarile, au subliniat ca realizarea unei autostrazi sau a unei magistrale rapide intre Belgrad și Timișoara ar fi de cea mai mare importanța, a anunțat biroul de presa al Președinției, citat de N1 și Rador. Președintele Vucic și ambasadorul Davidoiu au convenit ca Serbia și Romania sunt prieteni sinceri și parteneri de incredere, exprimandu-și increderea ca bunele relații politice vor fi insoțite de legaturi economice și de o cooperare și mai bune in toate domeniile de interes… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

