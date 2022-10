Stiri pe aceeasi tema

- Interconectorul de gaze dintre Bulgaria și Grecia, inaugurat oficial sambata, schimba regulile jocului pe piața energiei din regiune, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezenta la ceremonia de la Sofia.

- Presedintele Partidul Popular European (PPE), Manfred Weber, a declarat duminica, la Sofia, ca Bulgaria si Romania trebuie sa devina in sfarsit state membre ale spatiului Schengen si ca ele inca asteapta, alaturi de Croatia, ca decizia finala in acest sens sa fie luata de Consiliul UE, potrivit Agerpres.…

- Președintele Volodimir Zelenski a subliniat ca Ucraina se așteapta sa primeasca in acest an urmatoarea parte din asistența macrofinanciara de 8 miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Liderul de la Kiev a spus acest lucru in cadrul unui briefing cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der…

- Comisia Europeana a propus miercuri 5 miliarde de euro sub forma de asistența macrofinanciara pentru Ucraina, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform CNN, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminica seara, ca a discutat cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre un nou pachet de sanctiuni pentru Rusia. El considera ca al optulea pachet de sanctiuni trebuie sa prevada restrictii privind vizele acordate turistilor…

- Uniunea Europeana pregatește "o intervenție de urgența și o reforma structurala a pieței energiei electrice", a carei funcționare este foarte criticata de unele state membre ale UE in fața creșterii vertiginoase a prețurilor, a anunțat luni președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit…

- Tarile europene care nu depind de aprovizionarea cu gaze din Rusia trebuie sa manifeste solidaritate fata de cele care sunt fortate sa faca eforturi pentru a le economisi din cauza riscului iminent de intrerupere a livrarilor, a declarat luni sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru DPA,…

- Turbina reparata pentru Nord Stream este in prezent in curs de livrare din Canada, iar operațiunea va fi efectuata in timp util, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.