Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a fost internat in spital din cauza unor probleme cardiace, a anunțat sambata cabinetul acestuia, in timp ce o sursa din Guvern a informat ca starea președintelui este stabila la momentul actual, relateaza Reuters. Vucic, in varsta de 49 de ani, a fost internat vineri la un spital militar de la