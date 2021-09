Stiri pe aceeasi tema

- "De cinci zile, Birourile permanente reunite submineaza parcursul motiunii de cenzura prin neprezentare la sedinte si, astfel, prin neconstituirea cvorumului necesar. Aceste tergiversari reprezinta atacuri la democratie si la statul de drept. Refuzul dezbaterii motiunii de cenzura este o incalcare a…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, catalogheaza drept „un atentat la democrație” modul in care o parte a liberalilor, grupați in jurul lui Florin Cițu, saboteaza posibilitatea citirii și votarii unei moțiuni de cenzura in Parlament. Intr-o conferința de presa susținuta miercuri, Orban a declarat ca niciun…

- Președintele Camerei Deputaților și președintele PNL, Ludovic Orban, și-a aparat, miercuri, decizia de a convoca, impreuna cu președintele Senatului, plenul reunit al Parlamentului pentru citirea moțiunii de cenzura depuse de USR PLUS și AUR. Acesta a declarat ca ordinea de zi privind dezbaterea și…

- Ludovic Orban și Anca Dragu au convocat plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului pentru joi la ora 16:00 pentru prezentarea moțiunii de cenzura depusa de catre USR-PLUS și AUR, potrivit unui document oficial. Președintele Camerei Deputaților a subliniat, intr-o declarație facuta miercuri…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca se va convoca și al 5-lea BPR. „Este obligația noastra sa facem toate demersurile, sa ne asiguram ca litera Constituției este aplicata intocmai. Dupa cum am citit in aceste decizii ale CCR numeni nu poate tergiversa și amana o moțiune de cenzura”, …

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a spus, marți, ca nu va demisiona deocamdata, din funcție. „Nu vreau sa par ipocrita, dar daca aș elibera aceasta funcție, daca nu aș fi aici, cu siguranța parcursul moțiunii de cenzura ar fi unul și mai greu”, a spus ea. „In acest moment nu s-a refacut o coaliție…

- Birourile Permanente Reunite (BPR) ale Senatului si Camerei Deputatilor au fost convocate din nou astazi, la ora 11.00, pe tema motiunii de cenzura depuse de USR-PLUS-AUR, dupa ce in primele trei ședințe nu s-a intrunit cvorumul. Pentru ca din nou a fost lipsa de cvorum, președintele Camerei, Ludovic…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, marți, inainte de ședința Birourilor Permanente Reunite ale celor doua Camere, ca este șocata de faptul ca PSD și PNL blocheaza un drept constituțional, și anume depunerea unei moțiuni de cenzura de catre US