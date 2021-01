Stiri pe aceeasi tema

- 'Make America normal again!'' - este mesajul transmis de presedintele Senatului, Anca Dragu, in contextul situatiei de la Washington, ea exprimandu-si speranta ca linistea va fi rapid restabilita, iar noul presedinte, Joe Biden, isi va prelua mandatul. …

- Fostul președinte Traian Basescu a comentat miercuri seara scenele violente de la Washington, unde protestatarii pro-Trump au luat cu asalt Capitoliul în timpul dezbaterilor din Congres: "Trump! <<We're making America great again>> - si o face praf"."Trump! <<We're…

- Presedintele senatului, Anca Dragu, afirma, miercuri seara, ca urmareste ”consternata” evenimentele din America si nu recunoaste orasul in care a invatat, a muncit si a locuit. ”Haos si violente, manipulare, radicalizare; dialogul a fost inlocuit de tipete”, afirma Dragu, cerand ”Make America normal…

- Votul de validare a Colegiului Electoral a fost intrerupt dupa ce protestatarii pro-Trump au pastruns in Capitoliu. Republicanii din ambele camere intenționeaza sa obiecteze la numaratoare și sa intarzie certificarea victoriei președintelui ales Joe Biden, relateaza CNN și FoxNews. Vicepreședintele…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, transmite romanilor, cu ocazia Sarbatorilor de Craciun, "cele mai sincere urari de sanatate, noroc, impliniri si multe bucurii alaturi de toti cei apropiati". "Marea sarbatoare a Nasterii Domnului aduce fiecaruia dintre noi speranta si bucurie. Cu ocazia Sfintelor…

- Mii de susținatorii președintelui Donald Trump au marșaluit, sambata, la Washington DC, majoritatea fara sa țina cont de masurile de protecție impotriva covid, dar susținand acuzațiile de frauda electorala. In timp ce o parte dintre plangerile președintelui in exercițiu au fost respinse de instanțe,…

- Soția președintelui ales Joe Biden, Jill Biden, care are un doctorat in educație, nu va renunța sa predea și iși va pastra norma intreaga pe care o are la un colegiu public din apropiere de Washington și dupa ce va deveni oficial prima-doamna a țarii, in data de 20 ianuarie 2021. Jill Biden, in varsta…