Stiri pe aceeasi tema

- „Premierul PNL este liber sa iși certe proprii miniștri care au adus la rang de virtute incompetența, insa un judecator ia decizii numai in conformitate cu legile țarii și probele prezentate de parți.”, a scris Robert Cazanciuc pe Facebook, la scurt timp dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii…

- USR le solicita celor de la PSD sa nu mai joace politic pe Legea carantinarii și sa grabeasca adoptarea. De asemenea, cei de la USR admit ca și Guvernul s-a balbait pe acest subiect, dar arata ca acesta nu este un motiv de tergiversare in Parlament. ”Uniunea Salvați Romania condamna modul cinic in care…

- Președintele intermar al Senatului, a vorbit, duminica, de la sediul PSD, despre legea carantinarii și izolarii, care se discuta acum in parlament. Robert Cazanciuc a lansat un atac la Guvern și spune ca ceea ce a trimis Executivul este un act prost. Liderul PSD Marcel Ciolacu a convocat, luni dimineața,…

- Federatia Sanitas cere Senatului Romaniei sa analizeze cu atentie proiectul de act normativ si sa corecteze toate anomaliile pe care este pe cale sa le legifereze, inainte ca personalul din spitalele publice de stat, contaminat in numar nepermis de mare cu noul virus, epuizat si supraincarcat de responsabilitati…

- Cinci medici de renume din Romania au transmis o scrisoare in care condamna noua lege privind carantinarea si izolarea, aflata in Parlament pentru vot final. Medicii Livia Davidescu, Manuela Predila, Alina Martau, Bogdan Lazescu si Albert Claudiu cer interventia Colegiului National al Medicilor pentru…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a criticat legea carantinei, la o zi dupa ce a votat-o in Camera Deputaților, susținand ca joi a eliminat din lege „zeci de nenorociri”, fara sa spuna și care, pentru ca vineri sa descopere și alte „orori juridice”, motiv pentru care susține ca o ia „de…

- Liderul Pro Romania sugereaza ca exista un blat intre PNL și PSD pe votarea noii legi privind carantina și izolarea, atragand atenția ca, in Camera Deputaților, proiectul Guvernului a trecut lejer, iar Pro Romania nu a votat pentru acesta. Proiectul ajuns la Senat la Dl Cazanciuc este cel facut de PSD…

- Ministrul Finanțelor a declarat, duminica, la Digi 24, ca nu exista sunt bani pentru dublarea alocațiilor in acest an, ca legea care a decis asta este neconstitiționala și ca, daca, in final, ea va fi declarata constituționala, dublarea alocațiilor va fi amanata. “Alocațiile au fost dublate in Parlament…