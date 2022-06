Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Romaniei si cel al Republicii Moldova au, sambata, o sedinta comuna la Chisinau. In urma intrunirii a fost adoptata o declaratie comuna, in care cele doua state se angajeaza sa coopereze pentru dezvoltare reciproca, mai ales in contextul in care Republica Moldova a fost invitata sa devina…

- Presedintele Senatului Romaniei, Florin Citu, a explicat in sedinta comuna a Parlamentului Republici Moldova si a Parlamentului Romaniei, ca tara noastra sustine cu fermitate aspiratiile Moldovei cu privire la integrarea europeana. Liderul liberal si-a exprimat increderea ca tara va primi statutul de…

- Presedintele Senatului Romaniei, Florin Citu, a explicat in sedinta comuna a Parlamentului Republici Moldova si a Parlamentului Romaniei, ca tara noastra sustine cu fermitate aspiratiile Moldovei cu privire la integrarea europeana. Liderul liberal si-a exprimat increderea ca tara va primi statutul de…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat sambata ca viitorul Republicii Moldova este in marea familie europeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au depus coroane de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfant. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, si ministrul apararii din Republica Moldova, Anatolie Nosatii, au avut miercuri, 8 iunie, o intalnire oficiala la sediul MApN.Potrivit MApN, in cadrul discutiilor, cei doi oficiali au abordat aspecte legate de mediul de securitate regional, pe fondul agresiunii…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a afirmat, marti, la Profit News TV, ca acțiunile liderului PSD Marcel Ciolacu ii aduc aminte de ceea ce facea Liviu Dragnea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Președintele Senatului, Florin Cițu și vicepreședintele Senatului Alina Gorghiu in vizita oficiala in SUA. Florin Citu impreuna cu președintele PNL ARGEȘ, Alina Gorghiu, efectueaza o vizita de lucru, in Statele Unite ale Americii, la Washington D.C., in perioada 24-30 martie – prima efectuata in ultimii…