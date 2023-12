Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a vorbit la ședinta solemna comuna a Camerei Deputatilor si Senatului consacrata aniversarii Zilei Nationale a Romaniei, despre provocarile care ne ameninta in 2024.

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Zilei Nationale. „Iubirea de tara sta in inima si in fapta. Suntem datori sa veghem destinul acestei tari, oricat de tulburi ar fi vremurile pe care le traim. Pentru copiii nostri, pentru frumusetea si bogatia pamantului romanesc,…

- Romania are o voce puternica și un statut respectat in lume, transmite ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Naționale: „și in aceste vremuri complicate pentru securitatea regiunii și a lumii, Armata iși va face datoria, ca și pana acum”.„Sarbatorim, la…

- Pentru ca nicio sarbatoare nu e completa fara muzica, anul acesta vom celebra Ziua Naționala a Romaniei intr-un mod cu totul special! se specifica pe pagina Filarmonicii de stat Dinu Lipatti din Satu Mare. Suntem onorați sa-l avem ca invitat pe unul dintre cei mai iubiți artiști romani, rapsodul Grigore…