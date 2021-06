Stiri pe aceeasi tema

- Sustinut de UDMR si PNL, Fabian Gyula este singurul care si-a depus candidatura pentru a ocupa functia de Avocatul Poporului. El a obtinut, miercuri, din partea Comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului, aviz favorabil pentru a ocupa aceasta functie, scrie Agerpres. Inrebat daca prevederile…

- Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio, a solicitat, intr-o scrisoare transmisa președinților celor doua camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, „bazele și elementele juridice care au dus la aceasta decizie grea”, anume demiterea lui Renate Weber din funcția de Avocat…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta scrisoarea trimisa de Comisia de la Veneția celor doi președinți ai Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, privind revocarea Avocatului Poporului, Renate Weber. Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni BUQUICCHIO, le solicita celor doi sa ii prezinte „bazele și…

- Comisia de la Veneția critica intr-o scrisoare trimisa președinților Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, revocarea Avocatului Poporului Renate Weber, anunța Antena3. Potrivit sursei citate, in scrisoare se solicita explicații privind revocarea lui Renate Weber inainte de termen. Alfred Simonis,…

- Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a declarat, marți, intr-o conferința de presa ca in coalitia de guvernare s-a decis demararea procedurii de numire a Avocatului Poporului, iar votul in plenul reunit al Parlamentului in acest caz se va da cel mai probabil la inceputul saptamanii viitoare,…

- PSD a depus, joi, sesizarea la Curtea Constitutionala privind decizia Parlamentului de a o revoca din functia de Avocat al Poporului pe Renate Weber. Sesizarea a fost depusa dupa ce Parlamentul a adoptat proiectul de hotarare prin care este revocata Renate Weber cu 247 de voturi ”pentru”, 32 ”impotriva”.„Menționam…

- Intrebat la Parlament daca o astfel de ordonanta pe care urmeaza sa o dea Guvernul este neconstitutionala, Ciolacu a spus: "Categoric. Ma abtin sa nu zic prosti"."PSD a dat o lege, domnul Iohannis a promulgat-o. A venit domnul Orban, care a dat o ordonanta de urgenta de modificare a legii. Acea ordonanta,…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a fost revocata, miercuri, din funcția pe care o deține intr-un timp record, in urma ședinței susținute de Camerele reunite ale Parlamentului. PSD vrea sa conteste decizia la CCR. Ședința Comisiei Juridice reunite cu Camera Deputaților și Senatul a fost una extrem de…