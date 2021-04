Președintele Senatului, Anca Dragu, membru USR – PLUS, este de parere ca guvernul cel mai performant pe care l-a avut Romania a fost cel de la inceputul anilor 2000, condus de Adrian Nastase. Invitata la Prima TV, Anca Dragu a spus ca Romania are nevoie de un program coerent de guvernare pe patru ani, dand exemplul guvernului condus de Adrian Nastase. „Romania are nevoie de un program coerent de guvernare pe patru ani. Intotdeauna am insistat, personal, pentru evitarea fragmentarilor la guvernare, fie ca vorbim de un minister sau de un guvern intreg. In momentul in care se schimba miniștrii, ministerele…