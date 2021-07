Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei de guvernare se reunesc miercuri în sedinta, la Palatul Parlamentului, printre subiectele de discuție fiind și calendarul parlamentar pentru desfiintarea secției speciale. Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat luni, dupa primirea avizului Comisiei de la Veneția,…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat vineri ca, in primul trimestru al anului 2021, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana si ca aceasta reprezinta un argument puternic in favoarea faptului ca "economia este pregatita sa absoarba mai multe investitii".…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, luni, in perspectiva alegerilor interne din USR PLUS, ca nu ar putea spune ca isi doreste o functie de conducere "in primul sau in al doilea esalon", subliniind ca are incredere in acest proiect politic, conform Agerpres. "Eu sunt membru fondator…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat sambata, la Zalau, ca exista o propunere legislativa prin care numirile directorilor de scoli, pana la organizarea concursurilor, sa nu mai fie facute de catre inspectoratele scolare, ci de consiliile profesorale. "La nivel parlamentar, avem in Senat…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat ca se va gasi o soluție pentru bugetul Capitalei, precizand ca, in general, bugetele autoritaților locale trebuie sa fie construite „echilibrat”. „Am...

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, membru USRPLUS, spune ca, dupa noile reguli negociate in coalitia de guvernare, decizia remanierii nu va mai apartine strict premierului, ci se va face de comun acord cu cei din coalitie.

- Președintele Senatului susține ca nu s-a referit la performanța in sens economic sau politic, ci la lungimea mandatului, atunci cand a afirmat ca Guvernul Nastase a fost cel mai performant. Dragu susține acum ca acel guvern a fost unul fara integritate „Declarația mea nu s-a referit la performanța in…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca formatiunea din care face parte, USR PLUS, isi doreste sa construiasca si sa implementeze programul de guvernare actual fara sa existe fragmentari in guvernare. Ea a dat ca exemplu guvernul condus de Adrian Nastase, de la inceputul anilor 2000, care…