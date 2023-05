Președintele sârb promite că va „dezarma” țara, după împușcăturile în masă Președintele sarb Aleksandar Vucic a promis vineri ca va lansa un plan de dezarmare la scara larga pentru a elimina sute de mii de arme din țara, in urma impușcaturilor in masa consecutive din aceasta saptamana, informeaza BRecorder. „Vom face o dezarmare aproape completa a Serbiei”, a spus Vucic in timpul unei transmisiuni in direct, […] The post Președintele sarb promite ca va „dezarma” țara, dupa impușcaturile in masa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

