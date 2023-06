Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a cerut joi, 1 iunie, autoritatilor kosovare sa retraga ceea ce el a numit ”pretinsi primari” din nordul Kosovo pentru a dezamorsa o criza care a declansat violente, transmite Agerpres. La sosirea la cel de-al doilea summit al Comunitatii Politice Europene in Republica…

- Luni, poliția kosovara a tras cu gaze lacrimogene pentru a dispersa sarbii care protestau in incercarea de a impiedica primarii albanezi aleși in urma unor alegeri controversate sa iși preia funcțiile in localitațile predominant sarbe din nordul Kosovo, scrie Le Figaro . Soldați ai forțelor de menținere…

- Soldati din Fortele NATO de mentinere a pacii au format cordoane de securitate, luni, in jurul a patru primarii din Kosovo, pentru a-i tine la distanta pe etnicii sarbi care protestau impotriva preluarii mandatului de catre primari albanezi intr-o regiune cu majoritate sarba. Alegerile locale in zona…

- Etnicii sarbi din nordul Kosovo au boicotat, duminica, scrutinul local organizat de autoritatile kosovare, in semn de protest fata de ignorarea solicitarilor de autonomie extinsa, un semnal suplimentar ca acordul semnat de Pristina si Belgrad nu functioneaza, scrie Mediafax.Principalul partid din…

- Guvernul sarb a declarat sambata ca sprijina decizia sarbilor din Kosovo de a boicota alegerile municipale pe care autoritatile din Pristina vor sa le organizeze pe 23 aprilie in nordul teritoriului, unde reprezentantii comunitatii sarbe si-au dat demisia in noiembrie din institutiile locale, transmite…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat ca, pentru a continua procesul de normalizare a relațiilor dintre Belgrad și Pristina, este necesara implementarea integrala a acordurilor semnate anterior. El a vorbit despre acest lucru in cadrul discuțiilor cu secretarul adjunct de Stat al SUA pentru…

- Ministerul de externe al Spaniei a comunicat ca rezultatul rundei de dialog la nivel inalt dintre Belgrad și Pristina din 27 februarie de la Bruxelles a fost un pas inainte, dar inca mai este nevoie de multa munca pentru a se ajunge la un acord de normalizare a relațiilor, in baza planului european,…

- Ministerul de externe al Spaniei a comunicat ca rezultatul rundei de dialog la nivel inalt dintre Belgrad și Pristina din 27 februarie de la Bruxelles a fost un pas inainte, dar inca mai este nevoie de multa munca pentru a se ajunge la un acord de normalizare a relațiilor, in baza planului european.In…