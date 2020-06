Intarit de victoria clara a partidului sau in alegerile legislative, presedintele sarb Aleksandr Vucic incepe luni o serie de discutii menite sa relanseze dialogul cu Kosovo, aflat intr-un punct mort de peste un an, relateaza AFP. Diferendul care opune Belgradul si fosta sa provincie sudica este unul dintre cele mai spinoase conflicte teritoriale europene. Serbia refuza sa recunoasca independenta proclamata in 2008 de Kosovo dupa razboiul sangeros de la sfarsitul anilor 1990. Legislativele din Serbia au intarit dominatia Partidului Progresist Sarb (SNS) aflat la putere, iar presedintele Aleksandr…