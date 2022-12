Stiri pe aceeasi tema

- Premierul kosovar Albin Kurti a inaintat joi oficial cererea Kosovo de aderare la UE, care presupune obtinerea mai intai a statutului de tara candidata, un proces de durata si care va depinde de normalizarea relatiilor cu Serbia, noteaza Agerpres.

- Kosovo urmeaza sa prezinte oficial joi, 15 decembrie, cererea sa de aderare la UE, a anuntat luni televiziunea publica RTK, citata de agentiile EFE si Tanjug si care asigura ca detine documentul oficial cu aceasta solicitare, relateaza Agerpres.

- Despre aceasta disputa Occidentul a avertizat ca, daca nu se rezolva, ar putea duce la declansarea unor violente etnice."Avem o intelegere", a postat Josep Borrell pe Twitter dupa convenirea acordului la Bruxelles, cu medierea UE."Sunt foarte incantat sa anunt ca negociatorii sefi ai Kosovo si Serbiei…

- Președintele sirb Aleksandar Vucic s-a intilnit cu ambasadorul SUA in Serbia, Christopher Hill, l-a informat despre discuțiile eșuate dintre Belgrad și Pristina mediate de UE la Bruxelles și a mulțumit SUA pentru prevenirea escaladarii in Kosovo și Metohija. Vucic a scris despre asta marți pe Instagramul…

- "Am vorbit cu Josep Borrell. Suntem dezamagiți ca nu a fost posibila soluționarea litigiului privind placuțele de inmatriculare. A venit timpul pentru decizii responsabile și pragmatice. Escaladarea trebuie evitata", a scris Stoltenberg pe Twitter. Acesta a precizat ca misiunea NATO din Kosovo (KFOR)…

- "Am vorbit cu Josep Borrell. Suntem dezamagiți ca nu a fost posibila soluționarea litigiului privind placuțele de inmatriculare. A venit timpul pentru decizii responsabile și pragmatice. Escaladarea trebuie evitata", a scris Stoltenberg pe Twitter. Acesta a precizat ca misiunea NATO din Kosovo (KFOR)…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat duminica seara ca demisiile reprezentanților sarbi din Kosovo au adus schimbari politice majore și aproape tectonice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic s-a declarat socat de o declaratie a sefului diplomatiei UE, Josep Borrell, in problema placutelor de inmatriculare folosite in Kosovo si a anuntat ca in zilele urmatoare va tine un discurs legat de presiunile asupra Serbiei si deciziile Belgradului privind masurile…