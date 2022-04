Stiri pe aceeasi tema

- De la lansarea invaziei Rusiei in Ucraina spre sfarsitul lunii februarie, cel putin 12 zboruri ale Air Serbia au fost nevoite sa se intoarca la Belgrad sau la Moscova din cauza amenintarilor cu bomba si aeroportul din Belgrad a fost evacuat de cel putin trei ori."Serviciile straine (de informatii) din…

- Mii de sarbi fluturand steaguri rusesti si sarbe si purtand poze cu presedintele Vladimir Putin au manifestat, vineri, prin Belgrad mergand pana la ambasada Rusiei, pentru a protesta fata de eforturile guvernului Serbiei de a se distanta de Moscova dupa invadarea Ucrainei, scrie Reuters. Multimea de…

- Ministrul ucrainean al Apararii Oleksii Rejnikov a indemnat joi Uniunea Europeana (UE) sa-l considere pe presedintele rus Vladimir Putin drept un "criminal de razboi", iar pe europeni sa-si intensifice livrarile de armament pentru a ajuta Kievul sa lupte impotriva fortelor Moscovei, relateaza AFP. Presedintele…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat, vineri seara, intr-o conferința de presa, ca Serbia este pentru pace și respectarea dreptului internațional. De asemenea, considera ca este greșit sa se incalce integritatea teritoriala a oricarei țari, inclusiv a Ucrainei, dar nu va impune sancțiuni Rusiei,…

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a ordonat vineri ministrului pentru situatii de urgenta, Aleksandr Ciuprian, sa se deplaseze in Rostov pe Don, in sud-estul Rusiei, pentru a organiza cazarea celor care parasesc cele doua republici separatiste autoproclamate din estul Ucrainei, a informat agentia de…

- El a indicat ca SUA au "expus intreaga amploare a amenintarii" ridicate de Rusia in cursul reuniunii de luni a Consiliului de Securitate al ONU.SUA au pregatit "dispozitive de sanctiuni specifice impotriva membrilor elitei ruse si a familiilor acestora" daca vreodata Rusia va atac Ucraina, declarase…

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…