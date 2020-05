Președintele, sancționat dur la CCR! A acționat ilegal în pandemie și a deturnat sensul deciziei CEDO favorabile lui Kovesi Curtea Constituționala arata, miercuri, ca Președintele și-a depașit atribuțiile și ca nu el, ci Parlamentul are competența de legiferare, prin lege organica, a regimului starii de urgența. Curtea Constituționala a replicat dur președintelui și pentru ca, inainte cu o zi, a deturnat sensul hotararii CEDO care da caștig de cauza procurorului șef european Laura Codruța Kovesi. […] The post Președintele, sancționat dur la CCR! A acționat ilegal in pandemie și a deturnat sensul deciziei CEDO favorabile lui Kovesi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

