- Sud-coreeanul Lee Kun-hee, presedintele Samsung Group, a murit, duminica, la 78 de ani, informeaza BBC. Cauza decesului nu a fost anuntata, insa, in urma unui atac de cord suferit in 2014, Lee era imobilizat la pat.

- Aseara a incetat din viața pictorul, Ion Chitoroaga, originar din satul Condratești. Anunțul a fost facut pe o rețea de socializare.”O inima buna a incetat sa mai bata, un suflet mare s-a ridicat la cer. Durerea pierderii este nemarginita, este de neinlocuit.

- Omul de afaceri Ionel Turturica a incetat astazi din viața. Anunțul a fost facut public astazi de familie, printr-o postare pe pagina de socializare. „Preotul și stalpul familiei noastre, eroul, soțul, tatal, bunicul, fiul, și prietenul dumneavoastra, Ionel Turturica, se odihnește… Apocalipsa 14:13…

- Magnatul american din sectorul mass-media Sumner Redstone a incetat din viata marti seara la varsta de 97 de ani, a anuntat miercuri holdingul sau familial National Amusements, care controleaza ViacomCBS, relateaza Agerpres, citand Reuters si AFP.Redstone a fost presedinte al consiliilor de administratie…

- Mihail Zahariade a trecut in nefiinta la data de 29 iulie, dupa o viata dedicata istoriei plaiurilor dobrogenePierdere grea pentru Dobrogea si istoria sa, ce inca asteapta sa fie descoperita. Arheologul Mihail Zahariade a incetat din viata, la doar cateva zile dupa ce implinise 70 de ani. Anuntul a…