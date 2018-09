Stiri pe aceeasi tema

- Iata comunicatul Administrației prezidențiale, remis miercuri, 5 septembrie: „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna ferm adoptarea proiectului rectificarii bugetare de catre Guvernul condus de Prim-ministrul Viorica Dancila, fara avizul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, ca problematica Dosarului „Rosia Montana“ trebuie sa fie in continuare gestionata de Guvern, pentru ca aceasta parte a Executivului are toate instrumentele la indemana.

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila vor participa, miercuri, la Palatul Cotroceni, la ședința CSAT, unde vor discuta despre Roșia Montana, dupa ce ministrul Culturii George Ivașcu a solicitat amanarea deciziei privind includerea acesteia in Patrimoniul UNESCO.Chiar daca…