- "Vladimir Putin va prezenta abordarea Rusiei in contextul unei largi cooperari internationale in vederea depasirii consecintelor negative ale modificarilor climatice", anunta intr-un comuncat Kremlinul. In total 40 de lideri din lume au fost invitati la aceasta reuniune, prevazuta in perioada 22-23…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa participe joi la summitul international online pe tema luptei impotriva modificarilor climatice organizat de catre presedintele american Joe Bden, care a invitat 40 de lideri internationali la acest eveniment care urmeaza sa marcheze revenirea Statelor Unite…

- Presedintele american Joe Biden se va alatura joi reuniunii prin videoconferinta a liderilor Uniunii Europene, a anuntat marti presedintele Consiliului European Charles Michel, in contextul in care ambele parti fac eforturi pentru ameliorarea relatiilor dupa cei patru ani de mandat al lui Donald Trump,…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus joi ca este gata sa poarte discuții publice online cu președintele american Joe Biden vineri sau luni, relateaza Reuters, în timp ce Casa Alba spune ca Biden nu regreta ca l-a numit pe liderul de la Kremlin ”criminal”. Putin a spus, vorbind…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca seful statului rus Vladimir Putin "va plati" in curand pentru dirijarea eforturilor destinate sa incline balanta spre contracandidatul sau republican Donald Trump la alegerile prezidentiale din 2020 din SUA, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti o ''normalizare'' a relatiilor ruso-americane in cadrul primei convorbiri telefonice cu omologul sau american Joe Biden de la venirea acestuia la presedintia Statelor Unite ale Americii, a indicat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…