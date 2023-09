Stiri pe aceeasi tema

- China a protestat pe cale diplomatica pe langa Berlin dupa ce ministrul de externe german, Annalena Baerbock, l-a numit pe presedintele Xi Jinping "dictator", a anuntat luni Ministerul chinez de Externe, calificand aceasta eticheta drept "absurda" si o "provocare politica deschisa", informeaza Reuters,…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, l-a catalogat vineri pe președintele chinez Xi Jinping drept "dictator", subliniind inca o data sprijinul guvernului de la Berlin pentru Ucraina, scrie Politico."Vom susține Ucraina atat timp cat va fi nevoie", a declarat Baerbock pentru Fox News, intrebata…

- Șefa diplomației germane: 'Xi Jinping este un dictator!'Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, il catalogheaza pe președintele chinez Xi Jinping drept „dictator”, subliniind totodata sprijinul Guvernului german pentru Ucraina."Vom sprijini Ucraina atat timp cat va fi nevoie", a declarat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, se va deplasa in China in urmatoarele luni pentru a se intalni cu omologul sau chinez, Xi Jinping, pentru a profita de dinamica buna a legaturilor, a anuntat miercuri Kremlinul, citat de EFE.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China in urmatoarele luni pentru a se intalni cu omologul sau chinez, Xi Jinping, care a vizitat Moscova in martie, pentru a profita de dinamica buna a legaturilor, a anuntat miercuri Kremlinul, potrivit EFE, citata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa faca o vizita in China, in vederea unor discutii la nivel inalt, a anunțat miercuri un purtator de cuvant al presedintiei ruse Pe agenda intrevederii se afla cooperarea comerciala si economica, dar si probleme la nivel global, anunta purtatorul de cuvant al…

- Data acestei vizite urmeaza sa fie stabilita, anunta Peskov. Xi Jinping said he expects Putin to visit China in October 2023. It is noteworthy that it was decided to announce a possible visit today, when all NATO members gathered in Lithuania and talked about how dangerous the alliance between Russia…

- Ministerul chinez de Externe nu are nicio informație pe care sa o difuzeze cu privire la o posibila conversație telefonica intre președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping despre revolta celor de la CMP "Wagner". Purtatoarea de cuvint a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning,…