Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin considera ca președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, a transferat Ucraina „sub control extern deplin”. Putin considera ca omologul sau „și-a dat țara sub control extern deplin” și „problemele cheie ale vieții Ucrainei sunt rezolvate nu la Kiev, ci la Washington”…

- ​O aderare a Ucrainei la NATO reprezinta o ”linie rosie” de netrecut, ameninta Rusia joi, la o zi dupa summitul de la Geneva al presedintelui rus Vladimir Putin cu omologul sau american Joe Biden, o reuniune catalogata per ansamblu pozitiva de catre Kremlin, relateaza Reuters. Presedintele…

- Presedintele american Joe Biden l-a invitat la Casa Alba pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat luni consilierul sau pentru securitate nationala, Jake Sullivan, relateaza AFP. In cadrul unei convorbiri telefonice, Biden i-a declarat omologului sau ca sustine ''suveranitatea…

- Rusia a propus sa se discute despre controlul armelor si chestiuni de securitate la o posibila intalnire intre presedintii rus Vladimir Putin si american Joe Biden, a declarat marti ministrul rus de externe Sergei Lavrov, citat de Reuters. Lavrov a spus ca Rusia inca asteapta raspunsuri…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia este pregatita sa-l primeasca pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru convorbiri la Moscova, oricand va dori acesta, informeaza Reuters si AFP. Vladimir Putin a facut aceasta declaratie dupa ce presedintele ucrainean Zelenski…

- Presedintele rus Vladimir Putin a transmis miercuri Occidentului sa nu „treaca linia rosie” in relatiile cu Rusia, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Uniunea Europeana și SUA, relateaza agențiile internaționale de presa citate de Agerpres.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat marti pe omologul sau rus, Vladimir Putin, sa se intalneasca in zona conflictului cu separatistii prorusi din estul Ucrainei pentru a face sa scada tensiunea dintre cele doua tari, transmit agentiile internationale de presa, noteaza Agerpres.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, reclama aderarea tarii sale la NATO si UE in fata amenintarii ruse si ii indeamna pe europeni, cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, in frunte care il va primi vineri la Paris, sa treaca de la vorbe la actiuni. "Nu putem sta la nesfirsit in sala de asteptare…