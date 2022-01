Președintele rus Vladimir Putin și omologul turc Recep Erdogan au discutat despre cerințele Rusiei față de NATO Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a carui tara este membra NATO, au evocat duminica, intr-o discutie telefonica, exigentele prezentate de Moscova fata de Alianta in legatura cu criza din Ucraina, transmite AFP. Conform presedintiei turce, cei doi presedinti ‘au discutat masuri de luat pentru ameliorarea relatiilor’ intre tarile lor. In acelasi timp, Kremlinul a transmis ca liderii ‘si-au confirmat intentia de a intari parteneriatul reciproc benefic intre Rusia si Turcia’. Moscova a mai precizat ca Putin si Erdogan ‘au evocat, totodata, chestiunile internationale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

