Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza miercuri o vizita in Ungaria pentru a relansa schimburile economice, in cadrul relatiilor diplomatice care se desfasoara in mod constant intre Budapesta si Moscova de la revenirea la putere a premierului ungar Viktor Orban in 2010 si in pofida criticilor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri seara, la Sfantu Gheorghe, ca daca ar fi in locul guvernantilor ar implementa un "proiect consistent si pe termen lung" pentru romanii din diaspora, cu predilectie pentru comunitatile romanesti din jurul granitelor tarii, care au nevoie de sprijin,…

- "Rusia si Ucraina tocmai ce au facut un schimb mare de prizonieri. O veste foarte buna, poate un prim pas urias spre pace. Felicitari ambelor tari!", a scris Trump pe Twitter. Rusia si Ucraina au incheiat sambata un schimb de prizonieri, dupa negocieri indelungate, iar 70 de oameni au ajuns…

- Banca Internationala de Investitii (BII) urmeaza sa isi finalizeze reforma complexa prin relocarea la Budapesta, capitala Ungariei, in ciuda controverselor diplomatice din jurul bancii, presupusa a avea legaturi cu agentiile de spionaj rusesti, scrie Al Jazeera, potrivit adevarul.ro.Banca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-al doilea razboi mondial, informeaza Reuters. Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si prim-ministrul indian Narendra Modi au dat miercuri, la Vladivostok, un 'nou impuls' cooperarii economice dintre tarile lor, anuntand parteneriate in domeniile nuclear, al apararii si al hidrocarburilor, transmite AFP potrivit Agerpres Cei doi lideri s-au intalnit…

- Presedintele rus Vladimir Putin si prim-ministrul indian Narendra Modi au dat miercuri, la Vladivostok, un 'nou impuls' cooperarii economice dintre tarile lor, anuntand parteneriate in domeniile nuclear, al apararii si al hidrocarburilor, transmite AFP. Cei doi lideri s-au intalnit in tete-a-tete,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca SUA sunt in prezent in masura sa desfasoare o noua racheta de croaziera cu lansare terestra in Romania si Polonia, un scenariu pe care il considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters.