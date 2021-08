Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata, in cadrul unei convorbiri telefonice cu cancelarul german Angela Merkel, ca tara sa nu va putea suporta ''o povara migratorie suplimentara'' din Afganistan in urma preluarii puterii de catre talibani in aceasta tara, relateaza AFP.…

- Vestul trebuie sa inceteze sa se mai amestece in Afganistan, a avertizat Vladimir Putin la „summitul de adio” al cancelarului german Angela Merkel. Liderul de la Kremlin spune ca „Occidentul trebuie sa puna capat politicii de impunere a valorilor straine altui stat”. Totodata, el a mai spus ca spera…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat asupra necesitatii unei "strinse cooperari internationale" in ceea ce priveste criza din Afganistan, in cadrul convorbirilor telefonice pe care le-a avut joi cu omologul rus Vladimir Putin si cu premierul italian Mario Draghi, transmite Noi.md cu referire…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-ar fi propus omologului sau american Joe Biden, la summitul lor din 16 iunie de la Geneva, coordonarea actiunilor dintre Moscova si Washington pe directia afgana, cu posibilitatea utilizarii bazelor rusesti din Tadjikistan si Kargazstan in scopuri concrete, relateaza…

- Joe Biden a spus ca i-a transmis clar lui Vladimir Putin ca agenda sa nu este impotriva Rusiei, dar Statele Unite vor continua sa ridice probleme legate de drepturile fundamentale ale omului.„Avem o responsabilitate unica de a gestiona relatiile intre doua natiuni puternice, o relatie stabila si predictibila…

- Presedintele rus Vladimir Putin considera ca este "grotesc" sa se afirme ca Moscova duce un razboi cibernetic impotriva SUA, intr-un interviu acordat canalului de televiziune NBC, ce a fost difuzat luni inaintea intalnirii cu omologul sau american Joe Biden la Geneva, relateaza France Presse.