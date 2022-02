Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin a afirmat marti ca Rusia respecta suveranitatea altor republici ex-sovietice, iar Ucraina constituie o exceptie deoarece se afla sub control strain, transmit agențiile TASS și Reuters, potrivit Agerpres.

- Polonia sprijina integrarea completa a Ucrainei în NATO și respinge ideea sferelor de influența, a declarat președintele polonez Andrzej Duda dupa discuțiile cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski. "I-am spus președintelui Zelenski ca Ucraina poate conta pe sprijinul țarii noastre”,…

- Rusia a anuntat joi ca se va consulta cu Kazahstanul si cu ceilalti aliati ai sai asupra unor posibile masuri suplimentare pentru sprijinirea ''operatiunii antiteroriste'' in desfasurare in Kazahstan si pentru deblocarea infrastructurilor critice ale acestei tari unde continua revoltele, transmite Reuters.

- Noi imagini prin satelit obtinute de o companie privata americana arata ca Rusia a continuat sa-si consolideze fortele in Crimeea si in apropierea Ucrainei, in ultimele saptamani. Asta in timp ce preseaza Statele Unite pentru discutii cu privire la garantiile de securitate pe care le doreste, scrie…

- Președintele Vladimir Putin a transmis ca regreta prabușirea Uniunii Sovietice in urma cu trei decenii. El a considerat-o ca fiind „Rusia istorica”, potrivit Reuters. Comentariile lui Putin, difuzate duminica de televiziunea de stat, ar putea alimenta și mai mult speculațiile cu privire la intențiile…

- Rusia va plati un pret mare pentru orice noua agresiune militara impotriva Ucrainei, au avertizat marti NATO si Statele Unite, la o reuniune organizata la Riga pentru a discuta despre posibilele motive ale Moscovei de a desfasura trupe in apropierea granitei cu Ucraina. Presedintele Vladimir Putin…

- Rusia nu are de gand sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sambata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmite Reuters. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…