- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri lansarea unei vaccinari in masa a populatiei Rusiei impotriva COVID-19 incepand de saptamana viitoare, apreciind ca vaccinul dezvoltat de tara sa este ''cel mai bun'', relateaza Reuters si AFP. ''Cer lansarea unei vaccinari in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat guvernului de la Moscova sa analizeze posibilitatea emiterii unor certificate pentru acele persoane care au fost inoculate cu vaccinurile rusesti dezvoltate impotriva maladiei COVID-19 si care doresc sa calatoreasca in strainatate, se afirma intr-un document…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa anuale ca inca nu s-a vaccinat cu vaccinul rus impotriva COVID-19, dar a asigurat ca va face acest lucru atunci cand va fi posibil pentru categoria sa de varsta, relateaza Reuters si AFP. "Sunt un om care respecta corect…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamani, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pana la sfarsitul acestui…